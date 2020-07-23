Супруга О. Газманова Марина разместила в Stories фото, на котором муж танцует в трусах и футболке черного цвета. Она рассказала, что этот танец находящийся в отличной физической форме певец исполнил в день своего рождения. Напомним, что 22 июля звезде отечественной эстрады исполняется 69 лет.

Этот день Газмановы отметят на семейном барбекю, не приглашая гостей. Судя по фото, празднество уже находится в полном разгаре. А уже на выходных будет организована вечеринка с участием всех друзей певца.

На футболке именинника красуется надпись: «Так выглядит самый лучший в мире папа». Скорее всего предмет одежды стал подарком Газманову от детей. Именно этот презент и стал причиной радостного танца в одном нижнем белье. Счастье звезды разделили с ним и многочисленные поклонники, которые остались в восторге от оригинальной фотографии.