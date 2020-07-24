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На Камчатке несколько медведей попытались вломиться в одну из квартир.

Инцидент произошёл ночью 22 июля в селе Ивашка Карагинского района. Как сообщается, в квартире, находящейся на первом этаже, в которую пытались прорваться медведи, были дети. Хищники успели разбить окна.

На место инцидента прибыли сотрудники “Службы по охране животного мира”, которые попытались выпроводить медведей за пределы села, но безуспешно. Из-за того, что хищники представляли для людей настоящую угрозу, а также проявляли сильную агрессивность, было принято решение их застрелить. В итоге три медведя были отстрелены.

Также отмечается, что в 1,5 километрах от села на свалке в настоящее время кормятся несколько десятков медведей.

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