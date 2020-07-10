Сотрудники правоохранительных органов нашли тело убитого 54-летнего мужчины, которое было зарыто в огороде возле одного из частных домов города Няндома.

Данное преступление было раскрыто благодаря местному работнику ППС. Находясь в компании местных жителей, он услышал от 23-летнего парня историю о том, что тот убил собственного отца. После этого молодой человек прибыл в отделение полиции, написав явку с повинной. Согласно имеющимся данным, убийство было совершено 3 июля.

Обвиняемый набросился с ножом на отца, ударив его в шею и глаз. В результате мужчина скончался от полученных травм. Подозреваемый спрятал улики и закопал тело, а потом уехал в Архангельск. По словам парня, он убил отца, так как считал, что именно тот виноват в алкогольной зависимости его матери.