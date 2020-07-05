В Белорецком районе Башкирии турист упал со скалы и пролетел почти 4 метра вниз. Несчастный случай произошел на Инзерских зубчатках. Мужчина стоял на скале в компании друзей и опирался на сухое дерево. В какой-то момент под его тяжестью ветка обломилась и незадачливый скалолаз полетел к земле.

Спасла туриста счастливая случайность. Пролетев около 4 метров, он сумел схватиться руками за уступ в скале и удержаться на нем до прихода бросившихся на помощь других членов группы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно отправили пострадавшего в ближайшую больницу. На данный момент о его дальнейшей судьбе ничего не сообщалось.

Вызванный из-за происшествия отряд спасателей также помог трем туристам выбраться из леса. Услышав крики о помощи, сотрудники МЧС нашли путешественников, которые отбились от своей группы и заблудились. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.