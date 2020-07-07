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Представители управления ГИБДД по Саратовской области сообщили о том, что в Балакове байкер устроил дорожную аварию, врезавшись в две машины.

Согласно предварительным сведениям, данный инцидент произошел в понедельник, 6 июля, примерно в семь часов вечера на Солнечной улице. Мотоциклист, сидевший за рулем мотоцикла Kawasaki, передвигался на огромной скорости, поэтому потерял управление транспортным средством и протаранил две машины.

Сначала он ударился в Lada Granta, а потом отлетел в Ford Galaxy. Отечественный автомобиль получил сильные повреждения в задней части. Что касается байкера, то он был госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

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