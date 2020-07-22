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Ксения Сябитова, 28-летняя дочка известной ведущей Розы Сябитовой, уже во второй раз вышла замуж. На этот раз ее супругом стал 33-летний инженер Максим Шевченко.

Молодожены решили не проводить пышное свадебное торжество, проведя небольшую церемонию в коттедже телезвезды. На нее приехали только самые близкие люди возлюбленных. Сябитова рада за выбор своей дочери. По ее словам, Ксения смогла найти себе по-настоящему достойного человека, с которым она встречалась в течение двух лет.

Во время недавней беседы с журналистами телеведущая отметила, что зять ей сразу понравился, а благодаря пандемии коронавирусной инфекции она смогла узнать его еще лучше. Дело в том, что Максим и Ксения в течение трех последних месяцев жили в доме у Сябитовой.

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