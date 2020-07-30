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Учёные из университета Манчестера обнаружили, что рост влияет на вероятность заболеть коронавирусной инфекцией.

Во время исследования были опрошены около двух тысяч человек, проживающих в США и в Великобритании. В итоге выяснилось, что люди, рост которых составляет от 1,8 метров и выше, имеют вероятность заразиться коронавирусом в два раза выше по сравнению с людьми более низкого роста.

Как отмечают специалисты, дело тут не в генетической предрасположенности. Заражение происходит из-за воздушной передачи инфекции, а так, так как аэрозоли лёгкие, он поднимаются вверх и задерживаются на некоторой высоте.

При этом отмечается, что большая часть заразившихся – мужчины. Женщины высокого роста также имеют повышенную вероятность заболеть, но их в исследовании было значительно меньше, по сравнению с мужчинами высокого роста.

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