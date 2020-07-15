Около 15.30 15 июля на пульт спасательной службы Санкт-Петербурга поступил сигнал от жителей города. Они сообщали, что в реке Смоленка обнаружено тело неизвестного мужчины. Спасатели были на месте происшествия уже через 6 минут после звонка.

Они извлекли труп из воды и не обнаружили на нем следов насильственной смерти. Предполагается, что он пошел купаться в не оборудованном для пляжного отдыха месте и утонул.

Спасатели не только достали тело неизвестного, но и вызвали представителей правоохранительных органов. Последние сейчас устанавливают личность погибшего, а также устанавливают обстоятельства его смерти. В настоящий момент пресс-служба ГУ МЧС, сообщившая об утопленнике в Смоленке, не раскрывает каких-либо дополнительных деталей.