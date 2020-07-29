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Модель нового зарядного устройства Mi Charger от китайского производителя Xiaomi способно всего за 30 минут зарядить до 64 процентов АКБ, емкость которой составляет 4 700 mAh. Адаптер рассчитан на силу тока в 3 ампера и напряжение в 11 В. Максимальная его мощность составляет 33 Вт.

Использовать адаптер можно также со смартфонами, поддерживающими такие значения силы тока и напряжения, как 2,25А/12В, 2А/5В, 1,35А/20 В. На предельной мощности устройство применяется для зарядки моделей Redmi 10X Pro, а также Mi 10. Зарядка смартфона от 0 до 100 процентов в этом случае занимает чуть более одного часа.

Производитель использовал в изготовлении адаптера прочный пластик, не поддерживающий горение. ЗУ надежно защищено от перегрузки и короткого замыкания в электрической сети. Кроме того, оно оснащено интеллектуальной системой, отслеживающей температуру, для защиты от перегрева.

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