Пресс-служба Комитета по туризму МО рассказала о самых бюджетных и самых дорогих городах для отдыха в регионе. Тем, кто планирует провести отпуск с минимальными финансовыми затратами, ведомство предложило посетить Клин. Здесь проживание в гостинице с питанием, экскурсии по городу и приобретение сувениров обойдется в среднем в 7,2 тыс. рублей на одного человека в сутки.

Второе место среди бюджетных городов занимает Коломна. По данным Комитета на отдых здесь придется потратить 8,4 тысячи в день на одного туриста.

Рейтинг наиболее дорогих мест для отдыха возглавляют Сергиев Посад, Истра и Серпухов. Здесь за сутки проживания с посещением достопримечательностей и покупкой подарков родным и близким придется выложить 9300, 9500 и 9800 рублей соответственно.

В Сергиевом Посаде отдыхающим рекомендуют посетить Музей детства времен СССР, а также Троице-Сергиеву лавру. Истра известна Новоиерусалимским монастырем, а в Серпухове излюбленным местом туристов является историко-художественный музей.