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Юрист, владеющей собственной компанией, и журналистка Катя Гордон в своем Instagram-аккаунте заявила о готовности встать на защиту оклеветанного отца Сергия. Опальный священник является основателем Среднеуральского женского монастыря, однако впоследствии он был лишен сана.

Фильм о клирике, участвовавшем в череде скандалов, сняла Ксения Собчак. Гордон назвала это творение «клеветой» и призвала подписчиков помочь ей в защите отца Сергия. В частности, журналистка и грамотный юрист написала: «Я и моя компания сделаем все возможное, чтобы оградить священника от злостных провокаторов, коим и является Собчак».

Обратилась Катя Гордон и к самой Ксении. Она отметила, что до просмотра фильма не испытывала к ней никакой антипатии, однако теперь понимает, что она подло выполнила заказ «оккупантов России».

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