Спидометр – неотъемлемый прибор, который есть на каждом транспортном средстве. Владельцам авто иногда по тем или иным причинам требуется изменить показания спидометров. Если на механическом приборе это делалось очень просто: отсоединялся тросик, затем дрелью осуществлялась подмотка или отмотка. Для электронной модели такой способ не подходит.

Спидометр расположен на приборной панели, при этом на дисплей выводится два показателя. Нижний показатель можно корректировать. Если знать особенности скручивания данных на электронном приборе, то этот процесс не вызовет никаких затруднений.

Как отмотать показания спидометра

На современных моделях автомобилей УАЗ Патриот устанавливают электронные спидометры, которые осуществляют подсчет количества оборотов колеса. При внесении изменений в показания электронного спидометра следует учитывать принцип его работы. В одном случае потребуется подача дополнительных импульсов на датчик, в другом – нужно будет перепрограммировать блок управления.

Подмотку и отмотку электронных спидометров можно осуществлять следующими способами:

крутилка уаз патриот предназначена для автомобилей, в которых присутствует ЭБУ, прибор подключается к диагностическому разъему, затем осуществляется намотка или отмотка километража автоматически, водитель включает зажигание и ждет пока показания на одометре достигнут требуемых параметров;

импульсная крутилка задействуется, если нет возможности подключиться к диагностическому разъему, в этом случае подключение осуществляется под розетку прикуривателя, также можно использовать разъем OBD II;

крутилка ABS подходит для моделей с системой ABS, прибор имитирует вращение колес, при этом показания поступают на дисплей одометра, принцип работы основан на контроллере скорости.

При выборе крутилки следует обращать внимание на ее качество. Прибор должен быть оригинальным, а не китайской подделкой, иначе можно испортить электронику авто. Водителям в силу тех или иных причин нередко приходится подкручивать или откручивать показания спидометра, в этом случае крутилка будет отличным вариантом для решения проблемы, данный прибор отлично справится со своей задачей. Подкруткой километража, как правило, занимаются таксисты и экспедиторы, чтобы списать побольше топлива. А открутку применяют продавцы авто, чтобы продать машину, снизив показания пробега.