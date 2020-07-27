Армия Израиля сумели предотвратить проникновение бойцов группировки “Хезболла” на территорию своей страны. О произошедшем сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Как сообщается, на территорию Израиля пытались проникнуть от трёх до пяти человек. Они сумели преодолеть границу между Израилем и Ливией, однако пройти по территории им удалось всего несколько метров. По незаконно проникнувшим людям был открыт огонь.

По словам Конрикуса, у этих людей были автоматы и, возможно, имелись винтовки. В итоге между израильскими военными и террористами завязалась перестрелка, и последние вернулись в Ливан.

Среди военных Израиля потерь нет, о состоянии террористов информация отсутствует.