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После экспериментов с мышами американские ученые объявили, что в ближайшее время может появиться эффективное средство от облысения. Все дело в том, что в ходе исследований им удалось обнаружить микроРНК, способную полностью восстановить волосы.

Предпосылками для проведения эксперимента стали предыдущие исследования, которые показали – после выпадения волос фолликулы не исчезают, а просто сжимаются и становятся практически неразличимыми. Именно на них ученые проверяли действие выявленной микроРНК.

Сперва эксперимент провели на мышах. Одну их группу обработали 2D, а другую – 3D-культивируемыми клетками с использованием специального кератинового каркаса. После такой обработки за грызунами вели постоянное наблюдение. В ходе исследований выяснилось, что у мышей из второй группы буквально за 2 недели волосяной покров восстановился более, чем на 90 процентов.

Теперь остается создать средство против облысения, которое можно будет испытать на людях. Ученые говорят, что это вполне реально. Упомянутые выше РНК будут использоваться в лекарствах в виде молекул. После выращивания и культивации их можно вводить на участки с выпавшими волосами и восстанавливать волосяной покров.

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