В сирийском районе Аль-Маликия американские военные предприняли очередную попытку задержать российский патруль. Однако для военнослужащих РФ данный район является одним из наиболее важных. Все дело в том здесь располагается стратегический перекресток, ведущий в Курдистан и Турцию.

После нескольких безуспешных попыток создать препятствия для российских патрулей американцы решили действовать другими методами. Сегодня они установили в районе Аль-Маликия собственный блокпост. Теперь представители Сирийских демократических сил и Сирийской арабской армии не могут контролировать район, как было оговорено заранее. Мало того, американцы не пропускают и российских военнослужащих.

Обозреватели пишут о том, что пока обстановку можно назвать спокойной. Однако сомневаются, что Россия оставит самоуправство «янки» безнаказанным. Скорее всего в ближайшее время следует ждать от нее ответа.