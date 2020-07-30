Гимнастка Каролина Севастьянова рассказала о своём отношении к мужчинам, которые активно ведут Instagram, комментируют записи и ставят “лайки”.

Отвечая на вопрос подписчицы, о том, как бы она отреагировала, если бы её возлюбленный Саша вел Instagram, гимнастка заявила, что на такого мужчину никогда бы не посмотрела. По её мнению, у нормального мужчины страницы в Instagram быть не должно, в крайнем случае он может иметь закрытый аккаунт, доступный только для друзей. Другие же варианты, по её мнению, являются неправильными.

25-летняя Севастьянова в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в групповом многоборье, после чего заявила о завершении карьеры. Также она чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года и заслуженный мастер спорта России.