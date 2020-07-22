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Палестинская супермодель Белла Харид, которую признали самой красивой на планете, поразила поклонников откровенными фото в Инстаграм-аккаунте. Она снялась в банном халате белого цвета, надетом прямо на голое тело. Дополнили образ красиво уложенные волнистые волосы.

Подпись под фото гласит, что «малышка вновь на работе». Снимок вызвал в сети настоящий ажиотаж. Поклонники забросали модель комплиментами и оставили под фотографией огромное количество восторженных комментариев.

Еще на одном фото в том же посте супермодель предстала перед подписчиками в трейлере, доверху заполненном одеждой для съемок.

В текущем месяце Беллу Харид заметили в рекламных фото бренда Calvin Klein. На них она великолепно смотрится в ярко-розовом комплекте нижнего белья с модной завышенной талией и в ярком оранжевом бикини со вставками черного цвета.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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