Палестинская супермодель Белла Харид, которую признали самой красивой на планете, поразила поклонников откровенными фото в Инстаграм-аккаунте. Она снялась в банном халате белого цвета, надетом прямо на голое тело. Дополнили образ красиво уложенные волнистые волосы.

Подпись под фото гласит, что «малышка вновь на работе». Снимок вызвал в сети настоящий ажиотаж. Поклонники забросали модель комплиментами и оставили под фотографией огромное количество восторженных комментариев.

Еще на одном фото в том же посте супермодель предстала перед подписчиками в трейлере, доверху заполненном одеждой для съемок.

В текущем месяце Беллу Харид заметили в рекламных фото бренда Calvin Klein. На них она великолепно смотрится в ярко-розовом комплекте нижнего белья с модной завышенной талией и в ярком оранжевом бикини со вставками черного цвета.