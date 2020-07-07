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Украина получила от Министерства обороны Эстонии военную помощь.

Как сообщается, Киеву было отправлено 2,4 тысячи пистолетов Макарова для военных, участвующих в боевых действиях на Донбассе. Как заявили военные Эстонии, этим шагом они укрепляют оборонный потенциал своего стратегического партнёра и оказывает ему поддержку. Также отмечается, что Украина уже шестой год находится на войне.

При этом также было заявлено, что Таллин перешёл на стандарты НАТО, и в связи с этим был вынужден отказать от этого оружия, не соответствующего требуемым стандартам. Транспортные расходы на доставку пистолетов, которые составляют семь тысяч евро, также берёт на себя Эстония.

На Украине получение вооружения от Эстонии никак прокомментировано не было.

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