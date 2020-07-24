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«Умные» часы Apple Watch, а также гаджеты от бренда Fitbit, недавно приобретенного корпорацией Google способны выявить первые симптомы инфицирования коронавирусом. Чтобы убедиться в этом, группа исследователей из США провела целый комплекс тестов, которые подтвердили информацию.

Представитель Стэнфордского университета М. Снайдер, входящий в группу, рассказывает: «Смарт-часы от Apple и Fitbit измеряют множество разных параметров – ЧСС, частоту дыхания и прочие. Когда коронавирус поражает человека, его тело претерпевает серьезные изменения. Поэтому по упомянутым выше параметрам можно эти самые изменения вычислить».

Для подтверждения гипотезы группа провела исследование с 5000 пользователями гаджетов для фитнеса. 31 человек из них уже болел Covid-19. Причем 80% переболевших заявляют о том, что по биометрическим параметрам точно знали, что больны, еще до появления ранних симптомов.

В результате исследований эксперты установили, что смарт-часы способны указать на наличие изменений в организме за 9-10 дней до того, как появятся видимые признаки болезни.

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