Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу, обнаружил подозрительную вещь в ролике, на котором запечатлены тренировки Майка Тайсона, американского боксера.

Согласно словам бывшего обладателя чемпионского пояса, его соотечественник по неизвестной причине старается не нагружать свою правую ногу – она не перемещается вместе с рукой во время осуществления правого удара. Он добавил, что левую ногу Тайсон использует как обычно.

Боксер также считает, что Тайсон демонстрирует поклонникам лишь то, что сам считает нужным. Форман предположил, что его соотечественник вполне может находиться в таком состоянии, когда один только резкий подъем с кровати может привести к головокружению и обмороку.