читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джордж Форман, экс-чемпион мира по боксу, обнаружил подозрительную вещь в ролике, на котором запечатлены тренировки Майка Тайсона, американского боксера.

Согласно словам бывшего обладателя чемпионского пояса, его соотечественник по неизвестной причине старается не нагружать свою правую ногу – она не перемещается вместе с рукой во время осуществления правого удара. Он добавил, что левую ногу Тайсон использует как обычно.

Боксер также считает, что Тайсон демонстрирует поклонникам лишь то, что сам считает нужным. Форман предположил, что его соотечественник вполне может находиться в таком состоянии, когда один только резкий подъем с кровати может привести к головокружению и обмороку.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Шумная вечеринка блогеров не дала выспаться жителям Екатеринбурга

В субботу блогеры Екатеринбурга решили отпраздновать Новый год по календарю цивилизации Майя.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Саратовец пытался зашить порезы раненному им самим собутыльнику

Сотрудники управления СК РФ по Саратовской области сообщили о задержании жителя региональной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Власти Ивановской области разрешили работу фитнес-клубов и бассейнов

Власти Ивановской области разрешили бассейнам и фитнес-клубам региона снова принимать посетителей. Чиновники… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 28 июля – пасмурно, до 29 °C |