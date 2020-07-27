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Новый возлюбленный блогера Екатерины Диденко познакомил её со своими родителями.

Как отмечается, отношения в паре развиваются весьма стремительно – не прошло и полугода после смерти мужа Диденко, как она нашла себе нового мужчину. Им стал малоизвестный актёр Влад Черных. Она уже представила его своим детям, а сам мужчина, в свою очередь, познакомил Екатерину с родителями. Родители Влада его выбор одобрили.

Мнения подписчиков блогерши по поводу её нового романа разошлись. Одни считают, что ей стоило хотя бы год уделить почтению памяти своего умершего супруга, а также воспитанию детей. Другие уверены, что не нужно сильно горевать по своему прошлому, и лучше уделять внимание будущему.

Сама Диденко недавно призналась на своей странице в Instagram о том, что не понимает, что происходит в её жизни.

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