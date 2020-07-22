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В городе Серпухов, расположенном в Московской области, в сентябре состоится открытие Дома мороженного. На его территории также появится музей кукол.

Сотрудники городской администрации отмечают, что в соответствующем сооружении недавно был завершен капитальный ремонт. В одном из помещений можно будет полюбоваться кукольной экспозицией. Гостям уникального дома удастся также попробовать множество разнообразных разновидностей мороженого, включая жареное.

В выставочном комплексе планируется осуществлять различные мастер-классы с участием профессиональных мороженщиков. Чиновники также напоминают, что за минувший год в Серпухове были открыты два новых музея, посвященных хлебу и печати.

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