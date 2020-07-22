К завершению текущего лета ВМФ намеревается провести комплексное тестирование инновационных боевых модулей, реализованных на базе стандартных морских контейнеров. Утверждается, что они сделают корабли российского флота универсальными и помогут им моментально адаптироваться под условия любых задач.

40- и 20-футовые контейнеры планируется устанавливать в подпалубном пространстве боевых судов. Для них подбираются комплекты современного вооружения и оборудования, которые будут заменяться на другие, если в этом возникнет необходимость. Для подключения технических средств грамотно продумана система автономного электроснабжения, поэтому модули будут представлять собой абсолютно независимые боевые системы.

В настоящее время на российских верфях заложено несколько кораблей, которые разрабатывались специально для использования в связке с такими модульными системами.

В морских контейнерах имеется возможность устанавливать крылатые ракеты, вооружение ПВО, беспилотные аппараты, а также противокорабельное оружие. Главным преимуществом подобного подхода называется возможность быстро доставить требуемый модуль на корабль с привлечением транспортной авиации.