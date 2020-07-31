Сотрудники музея-заповедника «Гатчина» сообщили о том, что начиная с августа, для посещения Дворцового парка людям не нужно будет иметь при себе бесплатные билеты.

Согласно их словам, культурно-исторический комплекс начал постепенно возвращаться к стандартному режиму работы. Уже со следующего месяца парк можно будет посетить в любой день в период с 6 утра до 10 часов вечера. Брать бесплатные билеты уже не нужно. Планируется также открыть вход с улицы Нестерова. Однако посетителям все равно придется носить маски.

В СМИ напоминают, что после смягчения ограничений, введенных на фоне пандемии, 2 июля снова был открыт Гатчинский Дворцовый парк. Однако в него пускали лишь ограниченное число людей. Для контроля количества посетителей была разработана билетная система.