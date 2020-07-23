За май текущего года специалисты зафиксировали боле 9,5 тысячи случаев пневмонии в Санкт-Петербурге, что в 10 раз больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года.

Сотрудники Петростата сообщили о невероятно резком росте количества внебольничных пневмоний на территории Северной столицы России. За один только май было выявлено 9,5 тысячи случаев данного заболевания, а в период с января по конец весны зарегистрировано чуть больше 20,5 тысячи зараженных – это в 2,7 раза выше, чем за тот же период времени прошлого года.

Отмечается также, что в регионе возросла смертность. Если за январь по май 2019 года скончались 25,7 тысячи человек, то в этом году за тот же временной отрезок умерли 27,8 тысячи человек. Эти показатели были выявлены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.