читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За май текущего года специалисты зафиксировали боле 9,5 тысячи случаев пневмонии в Санкт-Петербурге, что в 10 раз больше, чем за аналогичный отрезок времени предыдущего года.

Сотрудники Петростата сообщили о невероятно резком росте количества внебольничных пневмоний на территории Северной столицы России. За один только май было выявлено 9,5 тысячи случаев данного заболевания, а в период с января по конец весны зарегистрировано чуть больше 20,5 тысячи зараженных – это в 2,7 раза выше, чем за тот же период времени прошлого года.

Отмечается также, что в регионе возросла смертность. Если за январь по май 2019 года скончались 25,7 тысячи человек, то в этом году за тот же временной отрезок умерли 27,8 тысячи человек. Эти показатели были выявлены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Натовские суда маневрируют рядом с российскими газовыми месторождениями

По данным интернет-порталов Vessefinder и Marinetraffic два корабля Североатлантического альянса маневрируют в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дзюба выразил несогласие с обвинениями столичных болельщиков

Один из футбольных фанатов обвинил питерский «Зенит» в подкупе арбитров матча ½… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Бывший глава СБУ напророчил своей стране судьбу Югославии

Игорь Смешко, который несколько лет назад занимал пост главы СБУ, заявил, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 июля – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 23 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 23 июля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 июля – ясно, до 27 °C |