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В течение трех лет женщина успешно использовала служебное положение и получала увеличенную вдвое зарплату. При этом она совмещала работу сразу в двух образовательных учреждениях города и в обоих использовала одну и ту же мошенническую схему.

В период с 2017 по 2019 годы главный бухгалтер города завышала свою заработную плату. Кроме того, она делала то же самое для дочери и супруга. Последний получал деньги даже после того, как уволился и больше не числился в штате одного из учреждений.

Правоохранительным органам удалось разгадать хитрую схему лишь в 2019 году. К этому моменту сумма средств, полученных из рязанского бюджета мошенническим путем, достигла 4 400 000 рублей. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что аферистка уже призвана к ответу и признала свою вину. Теперь ей грозит 10 лет тюремного заключения, но окончательную точку в деле поставит суд.

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