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Аргентинские орнитологи выяснили, что андские кондоры способны пролететь до 172 километров, ни разу не взмахнув при этом своими крыльями.

В 2013 году исследователи закрепили на 8 кондорах специальные приборы, следящие за взмахами их крыльев, расположением и высотой полета. На протяжении 5 последующих лет они записывали все эти данные. Они определили, что эти птицы крайне редко взмахивают своими крыльями. Если взять общее время полета, то они тратили на взмахи лишь 1,3 процента от него.

Некоторым кондорам удавалось пролетать без единого взмаха почти 317 минут. Если учесть скорость их полета, то можно получить расстояние в 150-180 километров. Эта информация даст возможность более эффективно охранять данных птиц. Ею смогут также воспользоваться палеонтологи, изучающие гигантских птиц и птерозавров, живших миллионы лет назад.

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