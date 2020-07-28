Подводный робот Slocum G2 Glider закончил автономное путешествие длительностью в четыре года.

Как отмечается, долговременные автономные плавания являются один из способов проверить работоспособность навигационного оборудования и бортовых систем в реальных условиях. Робот совершал круговое путешествие по Атлантике и за всё время он прошёл почти 23 тысячи километров. Кроме того, было четыре этапа, во время которых роботу чистили корпус и заменяли аккумуляторы.

Это уже не первое путешествие для робота под водой – в 2011 году из Исландии на Канарских островах. В 2016 году было совершена модернизация.

Slocum G2 Glider передвигается при помощи энергии волн и изменения своей плавучести. Робот способен погружаться на глубину до одного километра. Вес устройства составляет примерно 55 килограмм, длина составляет 1,8 метра, диаметр – полметра. Связь осуществляется при помощи спутникового терминала Iridium.