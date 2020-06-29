Специалисты компании Farmroid из Японии спроектировали робота, способного с помощью ультрафиолета проводить обработку поверхностей в помещениях от различных вирусов, включая COVID-19.

Отмечается, что робот UV Buster уже был с успехом протестирован в одном из японских медучреждений. В ходе испытаний конструкторы выяснили, что машина может уничтожить вирусы гриппа за 2,5 секунды, обрабатывая участки с расстояния в 10 сантиметров. Однако они не уточнили, как много времени ей требовалось на ликвидацию коронавирусной инфекции.

Продажи нового медицинского аппарата должны будут начаться уже в следующем месяце. Ожидается, что они появятся в воздушных гаванях, офисных зданиях и медицинских учреждениях. С помощью них удастся избежать второй волны коронавируса. Однако указывается, что робот способен нанести повреждения сетчатке глаза, если направит на человека ультрафиолет с расстояния в 10 сантиметров.