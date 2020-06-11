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Фрегат «Spetsai» греческого ВМФ не смог провести досмотр грузового судна с оружием, направлявшегося в Ливию, так как его сопровождали турецкие военные корабли.

Данный инцидент произошел вчера, 10 июня. Транспортник покинул Стамбул и направился к Триполи. По пути судно обнаружил боевой вертолет, после чего командующий операцией IRINI из Италии дал приказ досмотреть его. Однако задержать корабль не удалось, так как его сопровождали сразу 3 фрегата ВМС Турции, заявившие, что он находится под их охраной.

В результате вертолету пришлось возвратиться на греческий фрегат. Сейчас он следует за турецкой эскадрой, не препятствуя ее передвижению и не вступая в конфликт. Предполагается, что транспортник везет в Ливию технику и вооружение для армии ПНС.

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