В Уфе бывшего сотрудника службы собственной безопасности МВД обвиняют в превышении своих полномочий.

Согласной имеющейся информации, инцидент произошёл в октябре 2017 года. Патруль ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина позвонила своему знакомому, работающему в правоохранительных органах.

Тот, в свою очередь, потребовал от сотрудника ДПС не составлять протокол в отношении своей знакомой и не отстранять её от управления автомобилем. Однако инспектор не согласился. После этого мужчина приехал на место инцидента и повторил просьбу, но вновь получил отказ. Тогда он нанёс удар ногой инспектору в область паха.

В настоящее время обвиняемый уволился по собственному желанию, свою вину он не признал. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд для рассмотрения по существу.