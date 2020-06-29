Тель-Авивский университет (TAU), Израиль, объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с немецким фармацевтическим гигантом Bayer для тестирования новых сердечных препаратов с использованием тканей сердца человека, разработанных и напечатанных на 3D-принтере.

В соответствии с соглашением, используя специально разработанные кусочки тканей, компания будет тестировать токсичность и эффективность нового лекарства быстрым и дешевым способом.

Кроме того, в ближайшие годы команда TAU и Bayer планируют протестировать новые лекарства на токсичность и эффективность на полноценных человеческих сердцах, напечатанных на принтере.

Израильская команда успешно произвела первое в мире 3D сердце из ткани, полученной от пациента в апреле прошлого года.

По оценкам исследователей, в течение 10-15 лет можно будет печатать органы и ткани, что устранит необходимость в донорстве и риск отторжения трансплантата.

Между тем, университет отмечает, что эта инновационная технология уже может революционизировать различные медицинские области, в частности, скрининга лекарств.

Будущие лекарства проходят несколько этапов скрининга, прежде чем попасть в аптеки, поскольку сначала тестируются на тканях человека, затем на лабораторных животных и только после этого проводятся клинические испытания на людях.