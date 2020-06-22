В Сети были опубликованы фото реалистичных макетов смартфонов iPhone 12.

Официально новые модели должны быть представлены только осенью. Фотографии были опубликованы сетевым инсайдером Сонни Диксоном, который ранее хорошо зарекомендовал себя в области утечек о продукции Apple.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайн новой модели основан на iPad Pro. Представлены модели в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюймов. Они имеют плоские боковые стороны и более квадратную форму краев во сравнению с iPhone11.

Некоторое недоумение вызывает то, что на всех макетах основная камера имеет три объектива. Согласно некоторым слухам, базовая модель iPhone12 будет иметь только два объектива основной камеры, а третий будет доступен лишь в моделях в 6,1 и 6,7 дюймов.

Отмечается, что это неофициальная информация, и в будущем число объективов может измениться.