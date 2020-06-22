читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети были опубликованы фото реалистичных макетов смартфонов iPhone 12.

Официально новые модели должны быть представлены только осенью. Фотографии были опубликованы сетевым инсайдером Сонни Диксоном, который ранее хорошо зарекомендовал себя в области утечек о продукции Apple.

Судя по опубликованным фотографиям, дизайн новой модели основан на iPad Pro. Представлены модели в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюймов. Они имеют плоские боковые стороны и более квадратную форму краев во сравнению с iPhone11.

Некоторое недоумение вызывает то, что на всех макетах основная камера имеет три объектива. Согласно некоторым слухам, базовая модель iPhone12 будет иметь только два объектива основной камеры, а третий будет доступен лишь в моделях в 6,1 и 6,7 дюймов.

Отмечается, что это неофициальная информация, и в будущем число объективов может измениться.

 

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Сеть утекли характеристики и фото нового смартфона Honor X10 Max

Инсайдеры опубликовали первое «живое» фото гаджета Huawei Honor X10 Max и раскрыли… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 июня – ясно, до 23 °C | город Мытищи, 22 июня – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 июня – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск, 22 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Королев, 22 июня – переменная облачность, до 30 °C | Подольск, 22 июня – ясно, до 19 °C | Армавир, 22 июня – облачно с прояснениями, до 25 °C |