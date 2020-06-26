В Омске “скорая помощь” выбросила мужчину, у которого была гангрена, в кусты за гаражами.

Как сообщается, скорую, оставившую человека в указанном месте, заметили прохожие. По их словам, они обнаружили мужчину, который не мог передвигаться. На нём была чистая одежда, памперсы и катетер. При это у него были поранены руки.

Когда прохожие обратились в медучреждение, им сообщили, что мужчина неадекватно себя вёл и бегал по больнице, будучи пьяным. Они вновь вызвали на место инцидента скорую, а также правоохранительные органы. Приехавшая медик сообщила, что мужчина является бомжом, и его всё равно выбросят. Также она высказалась, что таким следует “руки отрубать”.

В итоге люди, обнаружившие мужчину, написали заявление в полицию.

Позже пресс-секретарь омского Минздрава сообщила, что мужчина действительно не имеет определённого места жительства, и только в июне он дважды самовольно покидал больницу. Также он вёл себя агрессивно. Оставить себя возле гаражей он попросил сам, указав это место своего пребывания. В настоящее время решается вопрос о помещении его в приют.