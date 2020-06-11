В Курске начался суд над экс-начальницей одного из отделов городского управления МВД. Ее обвиняют в хищении денежных средств.

Согласно версии следователей, в феврале, марте и мае прошлого года дежурная часть Сеймского получила сообщения о краже денег. Общая сумма похищенных средств превышала 1,4 миллиона рублей. Проверкой этих данных должна была заняться обвиняемая.

В результате полицейским удалось изъять часть украденных средств. Речь шла о 500 тысячах рублях. Однако начальница не стала сообщать об обнаружении денег их владельцам, обратив в собственную пользу. Представители Промышленного райсуда отметили, что на данный момент были опрошены некоторые свидетели и изучены отдельные тексты уголовного дела.