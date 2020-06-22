На территории КНР стартовали испытания пассажирского состава, способного передвигаться по воздуху без контакта с поверхностью благодаря магнитной подушке.

У тестового образца «летающего» поезда пока что имеется лишь один вагон. В теории данный вид транспорта способен достигнуть скорости в 600 км/ч. В Китае уже началась закладка специальных путей, включающих в себя вакуумную трубу и дающих возможность поездам разгоняться до 1000 км/ч.

Первые поезда на магнитной подушке или «Маглевы» начнут перевозить пассажиров в Поднебесной уже в нынешнем году. Их особенность заключается в том, что во время движения они не соприкасаются с рельсами, так как удерживаются электромагнитным полем. Благодаря отсутствию трения они способны развивать огромную скорость.