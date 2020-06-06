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В городе Калуга учитель бросил в лицо пятиклассника пенал и другие школьные принадлежности, повредив ему бровь. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В одном из сообществ соцсети ВКонтакте появился видеоролик, на котором видно, как в шумный класс входит учитель. Однако даже после его появления дети не перестают шуметь. Разозлившись, преподаватель кидает в одного из школьников пинал. Мальчик сразу же прикрывает лицо руками. Видно, что он чувствует сильную боль.

По словам свидетелей произошедшего у ребенка была рассечена бровь, а на лице появились синяки. Данное происшествие случилось еще во второй четверти 2019 года, однако информация о нем стала известна лишь сейчас. В полиции решается вопрос об открытии уголовного дела.

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