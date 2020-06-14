Учёные сумели воссоздать условия, в которых могла зародиться жизнь на Земле миллиарды лет назад.

Как сообщается, эксперимент провели специалисты университета Дуйсбурга-Эссена. Они создали в лаборатории условия, происходящие в земной коре примерно 3,8 миллиарда лет назад. Так, были смоделированы расщелины глубоко внутри планеты, заполненные водой.

По словам учёных, за две недели они создали около 1 500 биологических структур, напоминающих клеточные мембраны. Такие крошечные структуры имеют название везикулы. Как предполагают специалисты, на поверхность планеты везикулы попали благодаря действию гейзеров.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что везикулы, вобравшие биомолекулы, получили преимущество в выживании, что позволило компенсировать им разрушительное давление и сделало их более стабильными.