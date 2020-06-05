Специалисты Квинслендского технологического института предложили использовать человеческие волосы для создания OLED-экранов.

Волосы состоят из углерода и азота, что можно использовать для создания светоизлучающих частиц. Для этого учёные сначала обрабатывают волосы специальным способом, а затем при температуре в 240 градусов сжигают их, получая необходимый материал.

После этого полученный материал превращается в углеродные нанотрубки, которые в дальнейшем ходе обработки используются для создания OLED-экранов. При небольшом напряжении такой экран испускает синий цвет, который не сильно яркий, но может быть использован для небольших дисплеев.

В будущем специалисты предполагают использовать шерсть животных, которую можно получать из зоосалонов, или даже овечью шерсть.