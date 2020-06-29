Американские специалисты создали гидрогель, который способен заменить хрящи в суставах человека.

Как сообщают учёные из университета Дьюка, гель на 60% состоит из воды, а также из эластичных нитей и целлюлозных волокон. Искусственные хрящи из него почти такие же стойкие и долговечные, как и настоящие. Внешне такой хрящ напоминает желейную конфету. Один такой диск в 0,25 литра может выдержать гирю весом до 45 килограмм без повреждений.

Предполагается, что такой материал можно будет использовать для людей, имеющих проблемы с коленным суставом, но по какой-то причине не делающих операцию по замене хрящевой ткани.

Но, как отмечается, в ближайшие несколько лет можно не ждать использования этого материала – как минимум, ему ещё требуется пройти необходимые проверки, в том числе на безопасность.