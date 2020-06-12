Учёные обнаружили, что у человека есть механизм впадания в спячку, аналогичный тем, что есть у медведей или сурков.

Структуры, необходимые для того, чтобы человек впал в спячку, обнаружили специалисты из США и Японии независимо друг от друга. Как отмечается, эти структуры нейронов находятся в гипоталамусе. Если активировать их определённым образом, то человек впадёт в спячку.

Был проведён эксперимент на мышах, показавший, что активация этих клеток приводит к тому, что животные впадают в состояние, близкое к спячке. У них замедлился пульс, скорость метаболизма, снизилась температура тела. В таком состоянии мыши провели около двух суток. На их состоянии здоровья исследование никак не сказалось. Впоследствии эксперимент был повторён на крысах.

На людях проведение подобного эксперимента в настоящее время не планируется, но не исключается.