Вы выходите из супермаркета, пытаясь поудобнее перехватить пакеты с покупками, и внезапно понимаете, что не помните, где вы припарковали машину. Такое случается со многими. И теперь ученые выяснили, почему всплывают такие пробелы в памяти.

Психологи в Йоркском университете сосредоточились на этих раздражающих провалах в памяти и задались вопросом – теряется ли в этот момент память полностью или лишь утрачивает свою ясность?

Онлайн исследование с участием более 400 участников в возрасте 18-35 лет, показывает, что воспоминание о конкретном месте теряется полностью, но при воспроизведении предлагается с такой же точностью как впервые запомненное.

Соавтор исследования доктор Эйдан Хорнер с факультета психологии Йоркского университета, отмечает: «Наше исследование ставило целью выяснить, какая информация теряется при забывании. Мы показали, что забывание – не тожественно полной потере воспоминания, мозг просто не получает доступа к информации, при этом точность ее остается прежней. Вопрос о том, как мы забываем что-либо, является важным. При этом забвение – не строго отрицательный процесс, оно полезно для принятия решений. Наш мозг должен иметь возможность отбрасывать отвлекающую или ненужную информацию, чтобы мы могли расставить приоритеты и решить возникшую проблему».

Исследователи попросили участников запомнить расположение слов на круге. Затем их проверили, показав слово и попросив поставить его на то место, где оно стояло.

Чтобы выяснить, снижается ли точность с течением времени, они проверили группы участников через разные промежутки от 10 минут до четырех дней после того, как они запомнили информацию.

Исследователи обнаружили, что, хотя участники, которые были протестированы позже, забыли значительную долю ассоциаций местоположения слов, то, что они помнили, имело такую же точность, что и у групп, которые были протестированы через меньший промежуток времени.

Исследователи также рассмотрели вопрос, поможет ли участникам объединение слов по определенному шаблону. Присутствие шаблона привело к большему количеству воспоминаний о расположении слова, однако точность снизилась.

Доктор Хорнер добавляет: «Мы обнаружили, что, когда участники могли определить местоположение слов с помощью шаблона, был достигнут компромисс между доступностью и точностью. Количество запоминаемых слов сказывалось на точности воспроизведения информации. Например, если вы каждый день паркуетесь на одном и том же месте, скорее всего, вы будете помнить, где автомобиль стоит. Однако вам будет сложнее вспомнить парковку в какой-то конкретный день и местоположение будет приблизительным, а не точным».