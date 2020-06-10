Американская корпорация Microsoft сообщила об открытии доступа более широкому кругу пользователей к наиболее крупному обновлению Windows 10 за текущий год.

Первоначально новую версию можно было загрузить только вручную с помощью Центра обновлений ОС. Но даже в этом случае установка носила ограниченный характер, так как обновление имело массу проблем и ошибок с совместимостью. Однако теперь скачать его могут практически все пользователи, так как оно стало совместимым с множеством различных конфигураций PC.

Правда, загрузить его все равно можно лишь вручную. Если же обновление до сих пор не появилось в соответствующем окне, то специалисты не советуют пользователям устанавливать его при помощи программы Media Creation Tool, так как это может привести к различным проблемам. В этом случае нужно просто подождать, пока ошибку не исправят.