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Российская гимнастка Анастасия Татарева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий.

В кадре Анастасия предстала в нижнем белье чёрного цвета. Всего 22-летняя девушка выложила четыре фотографии. В подписи она обратилась к своим подписчикам и попросила их выбрать среди них самую лучшую и удачную.

Впрочем, большинство подписчиков не смогли определиться с выбором “самой-самой” фотографии. Они выразили своё восхищение в комментариях, и заявили, что вся подборка снимков хороша, и выбрать среди них только один кадр достаточно сложно.

Как отмечается, Татарева имеет шесть побед на чемпионатах мира, пять – на чемпионатах Европы, также она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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