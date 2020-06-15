Российская гимнастка Анастасия Татарева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий.

В кадре Анастасия предстала в нижнем белье чёрного цвета. Всего 22-летняя девушка выложила четыре фотографии. В подписи она обратилась к своим подписчикам и попросила их выбрать среди них самую лучшую и удачную.

Впрочем, большинство подписчиков не смогли определиться с выбором “самой-самой” фотографии. Они выразили своё восхищение в комментариях, и заявили, что вся подборка снимков хороша, и выбрать среди них только один кадр достаточно сложно.

Как отмечается, Татарева имеет шесть побед на чемпионатах мира, пять – на чемпионатах Европы, также она является олимпийской чемпионкой 2016 года в групповых упражнениях.