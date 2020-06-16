Те, кто профессионально занимается ландшафтным дизайном, прекрасно знают, что посадить растения – лишь малая часть огромного пути по созданию идеального участка. За кадром остаётся монтаж автоматического полива (https://grand-poliv.ru/montazh-sistem-avtopoliva/), правильное соотношение “дня и ночи”, использование дополнительных минеральных добавок. Разумеется, на этом список не заканчивается.

Необходимо правильно за ними ухаживать, чтобы они прижились на участке и радовали своим цветением. Главным в уходе за любыми цветами является грамотный полив и освещение. О них в этой статье мы и расскажем.

Полив

Полив необходимо проводить весь период роста растений, он позволяет обеспечить получение необходимых питательных веществ растению. Без воды оно довольно быстро засохнет, если, конечно, вы не посадили кактус. Да даже кактусы нуждаются в определённом количестве влаги. Но так как на отечественных участках найти кактус довольно проблематично, то и подойти к поливу необходимо со всей серьёзностью.

Для начала следует разделить растения на те, которым нужно много влаги, и те, которые обходятся только дождевой. Узнать необходимую информацию можно у продавцов цветочных магазинов, а можно воспользоваться любыми поисковиками и найти нужные данные в сети Интернет. Вообще, по принятой классификации растения делят на ксерофиты (не требуют много влаги), мезофиты (умеренное увлажнение) и гигрофиты (требуют много влаги). Также стоит учитывать, что для разных климатических зон режим поливания остаётся различным.

Ирригационная система

Многие профессионалы считают, что самым идеальным инструментом для поливки растений является ирригационная система. Создание такой системы – это серьёзное мероприятие, которое требует грамотного подхода. Первоначально необходимо разработать план системы, на котором будут обозначены все средства доставки воды, а также расположение дождевателей.

Если дождеватели просто разбросаны по участку, то, скорее всего, в местах их скопления вы получите заболоченные участки, что испортит весь эффект от созданного ландшафтного дизайна. Проект ирригационной системы обычно составляется профессиональными ландшафтными дизайнерами, которые способны учитывать имеющийся рельеф местности и особенности участка. Весь участок разбивается на сектора, которые обслуживает своя группа разбрызгивателей. Шланги выбираются в соответствии с желаемым напором системы и прячутся под землю.

Далее осуществляется прокладка траншей и монтаж трубопровода, дождевателей, блока автоматики и напорного узла.

Управление ирригационной системой осуществляется с помощью миникомпьютера или таймера. Пользователям просто необходимо выбрать сектор, день и час, когда необходимо включить полив. При этом современные системы имеют дождеватели, которые в неактивном состоянии самостоятельно убираются в землю, не портя внешний вид участка.

Перед наступлением морозов необходимо продуть трубы сжатым воздухом, чтобы в них не осталось влаги, иначе в них могут пойти трещины. Часто насосное оборудование и блок автоматики снимаются, а затем помещаются в тёплое помещение, где и хранятся всю зиму. Весной проверяется работоспособность узлов ирригационной системы, очищаются имеющиеся заторы, осуществляется ремонт вышедших из строя частей. При правильном уходе ирригационная система способна проработать несколько десятков лет.

Освещение сада

Стоит также позаботиться и об освещении сада. В тёмное время суток удачно подобранное освещение способно подарить саду новую жизнь. Большинство светильников на рынке делятся на настенные, подвесные и устанавливаемые на фундамент. Для питания используется бытовая сеть 220В, а для водных объектов подаётся 12В. Современные системы освещения могут управляться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Вся система разбивается по секторам, что позволяет обеспечить равномерное освещение нужных участков.

Программируемый свет позволяет устраивать небольшие вечеринки.

Для создания системы освещения составляется электро-технический проект системы. Выбирается идеальное место для каждого светильника и план проведения электропроводки.

Подбирается место под силовой блок и составляется спецификация для всего оборудования. После чего осуществляется монтаж и настройка оборудования. На зиму силовой блок лучше всего консервировать, а весной проверять всю систему на возможные повреждения.

При создании системы освещения лучше всего обращаться к профессионалам, которые помогут и советом, и делом. Самостоятельная работа может не удовлетворить начальные потребности.

