Петербуржцы начали беспокоиться за судьбу четырех голодных мишек, которые вышли на дорогу, ведущую в Магадан.

Ранее в Сети появился видеоролик, снятый одним из местных автовладельцев. На его кадрах показано, как несколько хищников вышли на дорогу в поисках еды. Водитель попытался объехать зверей, начав сигналить им, однако громкий звук нисколько не напугал косолапых, поэтому мужчина замешкался на секунду.

Однако жители Северной столицы России забеспокоились из-за произошедшего инцидента. Они уверены, что медведи не побоялись выйти на трассу, так как сильно проголодались. По их мнению, это может привести к негативным последствиям в будущем.