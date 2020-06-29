Опубликован лучший фотоснимок НЛО за 40 лет

В Сети появился лучший снимок неопознанного летающего объекта за последние сорок лет. Он был сделан жителем поселения Ястрово, расположенного в Польше.

Согласно словам автора фотографии, он двигался по дороге на велосипеде, когда услышал необычный шум. Повернувшись, мужчина заметил летающую тарелку.

Он тут же достал свой смартфон и сделал несколько снимков. После этого НЛО пропал. Полученные материалы поляк отправил Роберту Бернатовичу, известному уфологу, который продемонстрировал их Филиппу Мэнтлу, исследователю внеземных цивилизаций.

Специалист отметил, что эти фотографии имеют невероятное качество. Судя по ним, летающая тарелка находилась на высоте не более 60 метров над землей, перемещаясь в радиусе 50 метров. Автор снимков не стал раскрывать свое имя, боясь, что знакомые могут принять его за психически больного человека.