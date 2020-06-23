Последнее обновление для Windows 10 несет хорошие новости для опытных пользователей браузера Chrome.

Главный менеджер по продукту Microsoft Edge Ким Денни объявил, что процедуры управления памятью в Windows 10 были модернизированы, и что пользователи будут довольны улучшениями. Браузер Google Chrome печально известен своими проблемами с оперативной памятью.

Microsoft представила SegmentHeap, улучшенную систему, которая управляет распределением памяти. Чем меньше требуется оперативки, тем быстрее будут загружаться результаты.

Тесты Microsoft показывают, что применение ОЗУ с новой системой помогает снизить количество используемых сегментов до 27%.

Microsoft планирует обновить свой новый браузер Edge на основе Chromium, чтобы приспособить новую систему памяти, и позже в этом году встроит обновленный браузер в Windows 10.

Ожидается, что Google Chrome также увидит аналогичные улучшения. Google объявил, что тестирует Chrome с SegmentHeap. Результаты теста показывают, что новая система позволит освободить несколько сотен мегабайт памяти.

Исследователи предупреждают, однако, что результаты могут сильно различаться. Они объясняют, что от новой системы распределения памяти, выиграют больше всего многоядерные процессоры.

Chrome на сегодняшний день является самым популярным браузером, примерно семь из десяти человек используют его для повседневной работы в Интернете. Microsoft Edge и Mozilla Firefox сильно отстают, каждый из них захватывает только около семь процентов пользователей.

Несмотря на свою популярность, в течение многих лет на Google Chrome поступают жалобы из-за нерационального использования оперативной памяти. Это особенно актуально для пользователей, которым требуется много активных вкладок, и при посещении сайтов с постоянно растущими требованиями к оперативной памяти.

Брюс Доусон, программист Google Chrome, говорит, что скоро ожидается обновление браузера. Но он отметил, что «загадочные» ошибки отодвинули планы по выпуску.

«Мы могли бы представить новую версию уже сейчас, но это бы привело к предупреждениям о сборке», – отмечается в сообщении Google. «Поэтому его включение отложено для набора программного обеспечения Windows 10.0.19041.0, который в настоящее время блокирует программы при неизвестных сбоях».

В течение многих лет веб-браузер Microsoft опирался на собственный движок EdgeHTML и движок JavaScript Chakra, но в 2019 году компания переработала браузер с помощью системы Google Chromium. Первый публичный релиз был в январе этого года.

Google Chromium – это бесплатный проект с открытым исходным кодом. В дополнение к Microsoft Edge, собственный браузер Google Chrome, а также Opera основаны на инфраструктуре Chromium.

Обновление Windows 10 мая 2020 года, содержащее новую систему управления памятью, является первым крупным обновлением операционки в этом году. Оно уже доступно на некоторых компьютерах.

SegmentHeap работает только на Windows 10 версий 2004 и выше.