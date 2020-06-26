Профессия наборщик текстов в интернете пользуется большим спросом. И это неудивительно, у многих есть необходимость большой текст с изображения перенести в текстовый файл.

Но многие не умеют быстро печатать, поэтому ищут специалиста, который «перенесет» текст с картинки в документ за оплату. Такую работу невероятно прибыльной назвать нельзя.

Поскольку каких-то редких навыков она не требует. Нужно лишь уметь быстро печатать, работать в Word или других подобных программах и совершать простые действия в компьютере.

Кто чаще всего работает наборщиком текстов

Чаще всего такую деятельность считают подработкой. Потому что стабильно зарабатывать хорошие суммы в этой профессии непросто. Хотя есть крайне востребованные специалисты, для которых это основная работа. Выбирают эту деятельность обычно:

Школьники, студенты. Они с помощью такой работы получают карманные деньги, не обладая сложными навыками. Сегодня практически все молодые люди отлично обращаются с клавиатурой и компьютером;

Многие копирайтеры и корректоры работают наборщиком текстов, когда есть свободное время от основной деятельности. Такие профессионалы быстро печатают текста, поэтому для них подобная работа — задача легкая;

Молодые мамы в декрете. Если у молодых мам есть свободное время, они стараются его занять хоть какой-то интересной деятельностью. Наборщик текстов — это работа не нервная. Вдобавок, принимаешь заказы тогда, когда есть время. Необязательно стабильно работать каждый день;

Пенсионеры, у которых отсутствуют серьезные проблемы со зрением.

Сколько можно заработать?

Мы рекомендуем заниматься такой деятельностью на специальных биржах. Иначе вы с легкостью можете наткнуться на мошенников. Известная биржа «Studently» https://studently.ru/nabor-teksta/ является отличной находкой как для заказчиков, так и исполнителей. Пользователи, которые не первый день работают наборщиками, говорят, что нередко им попадаются заказы 50 рублей за 1 лист A4 или 1-2 тысячи знаков. Есть, конечно, предложения значительно дешевле — 20 рублей за 1 лист.

Браться за совсем дешевые заказы не стоит. Если нужно напечатать текст, в котором множество сложных слов, предусмотрены какие-либо формулы, заказчик обычно копейки не предлагает. Когда требуют напечатать текст с изображения, на котором неразборчивый почерк, аналогично необходимо просить хорошую оплату вплоть до 50 и больше рублей за 1000 символов.