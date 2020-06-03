Майских солдат-именинников поздравили румяными пирогами и домашней пиццей

В российских воинских частях именинников мая поздравили сытными пирогами, ягодными пирожками, печеньем и сахарными булочками.

Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, майских именинников не оставили без внимания. В новороссийской воинской части №94021 для них испекли пышный манник, а также булочки с изюмом и сахарной пудрой. Тем временем военнослужащих новочеркасской части №48514 угостили праздничным свежеиспеченным тортом и несколькими видами кексов.

У именинников из части, расположенной в поселке Нижнее Луостари Мурманской области, праздничный стол был похож на скатерть-самобранку. Повара приготовили домашнюю пиццу и пироги с различными начинками: капуста, картофель, повидло. Срочников, проходящих службу в поселке Онохой Республики Бурятия, угощали сладкой ягодной выпечкой, сахарными плюшками и воздушными булочками, а солдат из Улан-Удэ — пирожками, песочным печеньем и молочными коржиками. Именинники из Каменск-Шахтинска лакомились румяным пирогом и пили чай из настоящего самовара.

У срочника Владимира из воинской части №75313 города Нерчинск в этом году был особенный День рождения: он оказался единственным именинником. Команда поваров решила испечь для него персональный торт с личной поздравительной надписью.

Стоит отметить, что повара, работающие в армейских столовых, всегда ответственно и с душой относятся к своим обязанностям. Персонал пищеблоков состоит из гражданских специалистов профильных комбинатов, которые сотрудничают с воинскими частями по всей стране на основании договора аутсорсинга. Они отвечают за все этапы организации ежедневного питания солдат, начиная с контроля продуктовых поставок и составления сбалансированного меню, заканчивая приготовлением горячих завтраков, обедов и ужинов.

Внутри столовых аутсорсинговые предприятия организовали работу по системе «шведский стол». На каждый прием пищи повара готовят несколько вариантов блюд, давая солдатам возможность самостоятельно составить рацион. При этом независимо от перечня выбранных позиций, каждый боец получает сбалансированный паек. Диетологи позаботились о том, чтобы все блюда обладали достаточной энергетической ценностью, восстанавливающей силы после активных физических нагрузок. Например, обед солдат состоит на выбор из двух-трех видов салатов, супов и вторых блюд, состоящих из мяса и гарнира. Обычно варианты горячего включают тефтели, бефстроганов, печень, котлеты и гречку, картофельное пюре, макароны или рис.

Помимо ежедневного сбалансированного и разнообразного питания, в дни государственных праздников меню военных расширяют за счет сдобной выпечки, дополнительных фруктов и сладостей. Успехом среди солдат пользуются и Дни национальных кухонь, благодаря которым они знакомятся с традиционными блюдами разных стран.